Jade Picon choca ao surgir mais sarada do que nunca na praia

Com músculos em evidência, Jade Picon choca ao exibir curvas bem torneadas em dia na praia

A influenciadora Jade Picon impressionou ao ser fotografada em uma praia do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 22. Isso porque, a ex-BBB após jogar futevôlei no local tomou um banho no mar e revelou suas curvas saradas.

Usando um biquíni estiloso com estampas em azul, a atriz, que estreou em Travessia, novela das nove que atecedeu Terra e Paixão, roubou a cena no local ao desfilar seu corpo mega desenhada depois de se refrescar na água salgada.

Vestindo a roupa de banho bem puxada na cintura, a famosa ostentou sua barriga tanquinho e impressionou com os gominhos em evidência. Além do abdômen sarado, ela esbanjou suas pernas durinhas.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Jade Picon deu o que falar ao aparecer ao lado do filho de Faustão, o apresentador João Silva, em uma viagem para Fernando de Noronha. Na ocasião, ela se pronunciou sobre um possível affair com o jovem.

"Não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas às vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por clicks e likes. Pensei que fosse óbvio na vida de pessoas normais, mas pasmem: mulheres também tem amizade com homens, sem qualquer vínculo amoroso", escreveu.

Veja as fotos de Jade Picon na praia:

Fotos: Fabrício Pioyani/ AgNews

Como é a mansão de Jade Picon?

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon surpreendeu ao fazer um tour completo pela sua casa no Rio de Janeiro. Ela mora em uma mansão de luxo em um condomínio e revelou os detalhes da propriedade no canal Pod Entrar, de Lucas Rangel, no YouTube.

A estrela revelou que mora em uma casa enorme com três andares, cinema particular, piscina, área gourmet, sauna, elevador, estúdio de fotos e muito mais. O local conta com decoração no estilo clean, com cores neutras e apenas os móveis essenciais em cada ambiente. Veja as fotos aqui.