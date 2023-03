Jade Picon abaixa o biquíni até o limite para exibir a marquinha na pele

De biquíni fininho, Jade Picon ostenta a marquinha em sua pele e o bronzeado impecável em nova selfie

A influenciadora digital e atriz Jade Picon agitou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 1º, ao mostrar um novo álbum de fotos do que fez no seu mês de fevereiro. E a primeira foto roubou a cena por causa da beleza da estrela.

Na imagem, a artista surgiu apenas de biquíni estampado e fininho. Inclusive, ela abaixou o modelito até o limite para ostentar a marquinha do sol em sua pele do quadril durante a selfie. A foto deixou em evidência o bronzeado impecável dela.

"para não perder o costume: dump de fevereiro. Que mês!!! Teve um pouquinho de tudo e um montão de algumas coisas. Um desequilíbrio perfeito para o terror de uma libriana kkkk março, que bom que você chegou! seja bem vindo", disse ela na legenda.

Atualmente, Jade Picon pode ser vista na novela Travessia, da Globo, na qual interpreta a jovem Chiara, que é a namorada de Ari (Chay Suede).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon curte dia na praia com o irmão, Leo Picon

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon e o irmão, o influenciador digital Leo Picon, passaram uma manhã juntos na praia. Os dois foram flagrados enquanto renovavam o bronzeado e tomavam banho de mar. Eles ainda se divertiram em uma partida de futevôlei na areia.

Nas fotos, Jade deixou à mostra o seu corpaço escultural ao aparecer apenas de biquíni fininho e estampado. Ela deixou à mostra sua barriga trincada e as curvas impecáveis ao usar o modelito fio-dental.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews