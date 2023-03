Iza dá show de beleza e estilo ao posar pelas ruas da Itália

LOOK PODEROSO!

A cantora Iza recebeu chuva de elogios ao compartilhar fotos posando por pontos turísticos na Itália com look all-black elegante

Nesta quarta-feira, 1, Iza deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos esbanjando estilo na Itália.

A cantora surgiu em frente a alguns pontos turísticos de Veneza, Itália, posando com um look all-black da grife Fendi. O look poderoso era composto por boina, jaqueta, blusa, calça e botas.

“Andiamo”, escreveu a dona do hit “Dona de Mim” em italiano na legenda da postagem das fotos de viagem.

Os fãs da artista que viajou para a Itália para participar da Semana de Moda de Milão, adoraram as fotos do look, e rasgaram elogios nos comentários. “Bora andar mulher, perfeita”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Belíssima”.

Encontro poderoso!

Na semana passada, durante a Semana de Moda de Milão, Iza participou de um encontro poderoso na Itália.

A cantora se encontrou com Sasha Meneghel e a dupla posou para fotos com looks estilosos na Fashion Week italiana.