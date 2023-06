Isis Valverde ostenta beleza natural e boa forma ao surgir apenas de biquíni

A atriz Isis Valverde deu um show de beleza ao surgir em suas redes sociais apenas de biquíni curtindo dia ensolarado

Neste domingo, 25, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram vídeos apenas de biquíni. A atriz, que atualmente está morando nos Estados Unidos, curtiu o dia ensolarado.

A artista apostou em um biquíni preto fininho para renovar seu bronzeado e aproveitar o final de semana na piscina. A mãe do pequeno Rael ainda surgiu fazendo carão, dançando e ostentando sua boa forma e corpo escultural. Isis ainda completou o look com um boné.

Nos clipes na beira da piscina, Isis ainda mostrava um pouco de sua mansão em Los Angeles onde está morando com o filho de quatro anos, fruto de seu antigo relacionamento com o diretor André Resende. Além da luxuosa piscina, o imóvel da atriz ainda conta com um deque com mesas e cadeiras de praia voltado para uma vista cinematográfica para a cidade americana.

E nesta segunda-feira, 26, Isis continuou deixando seus seguidores delirando ao posar com um vestido em sua casa. A atriz surgiu com uma peça justinha e colorida posando e fazendo carão. “Tenha uma boa semana”, desejou a estrela na legenda da postagem.

O vestido usado por Isis deu destaque para seu corpo escultural e chamou a atenção pela estampa florida nas cores azul e verde. A peça de roupa ainda tinha uma transparência que deu mais elegância e ousadia nos cliques compartilhados por Isis.

“É uma das mulheres mais belas”, comentou uma fã. E outro seguidor ainda elogiou: “Que mulher”. E uma página de fãs dedicada à Isis ainda escreveu: “Linda demais! Boa semana, meu amor”. E outro admirador comentou: “Musa”.

Esta não é a primeira vez que Isis leva os fãs à loucura posando de biquíni e ostentado sua beleza. Na semana passada, a artista surgiu vestindo biquíni e uma microssaia, tudo da mesma estampa e na cor rosa, Valverde esbanjou suas curvas esculturais e ainda deu destaque para as tatuagens em seu corpo.

Na legenda da postagem muito elogiada, a mãe de Rael escreveu “Dia ensolarado”, mostrando que está aproveitando os dias de verão nos Estados Unidos, onde vive com o filho e com o novo namorado.