Atriz Isis Valverde aposta em look esportivo justíssimo para curtir dia de cuidados em salão de beleza no Rio de Janeiro

A atriz Isis Valverde (36) foi flagrada usando uma legging chamativa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 16. Mas se engana quem pensa que a musa estava deixando a academia por conta do look esportivo. Os registros foram tirados depois que a artista curtiu um dia de cuidados em um salão de beleza.

Isis apostou em um óculos escuro e uma regata preta discreta, mas ousou na peça de baixo ao eleger uma calça rosa pink super justa que deixou suas curvas esculturais marcadas. A atriz ainda lançou tendência e colocou uma meia esportiva por cima da legging. Entre os flagras, a morena deu uma ajeitadinha estratégica e puxou a roupa até o limite.

Isis Valverde exibe curvas esculturais com ajeitadinha estratégica em legging - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Isis Valverda deixa salão de beleza no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva/ AgNews

Discreta, Isis esbanjou simpatia nos cliques e mostrou que não fez nenhuma mudança drástica nos cabelos após deixar o salão de beleza. Com os fios longos e castanhos, a nova namorada do empresário bilionário Marcus Buaiz (43) adentrou o carro e partiu para seguir seus compromissos do dia.

Isis Valverde ousa com vestido mega decotado:

Essa não foi a primeira vez que um look de Isis Valverde chamou atenção! Na última sexta-feira, 12, a atriz causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece com um look prá lá de ousado. É que ela elegeu um vestido vermelho com recortes super estratégicos.

A namorada do bilionário Marcus Buaiz dispensou o sutiã e ostentou o decotão inverso, que ao invés de mostrar os seios, a abertura da peça deixou sua cintura à mostra. A peça ainda contava com uma longa fenda lateral, que evidenciou as pernas torneadas da artista. A publicação acumulou elogios nos comentários. Confira o registro!