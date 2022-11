Isis Valverde compartilha vídeo exibindo corpo escultural e momentos de viagens

A atriz Isis Valverde compartilhou momentos de viagens e gravações de novo filme em vídeo para suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 16h59

Nesta quinta-feira, 10, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao compartilhar um vídeo com momentos de viagens e gravações.

A atriz apareceu no clipe compartilhado em seu Instagram sendo maquiada para gravações e ainda compartilhou curtindo uma viagem de barco na Europa.

Isis, que viverá a atriz Ângela Diniz em novo filme, ainda surgiu exibindo seu corpo escultural na praia vestindo um biquíni rosa.

Os fãs da artista adoraram o TBT especial e fizeram chover elogios nos comentários! “O tempo não passa pra você”, escreveu um seguidor. E outro fã ainda elogiou: “A Isis é linda, maravilhosa, além de uma atriz incrível”.

Ainda nesta semana, Isis esbanjou beleza e estilo ao compartilhar seu look para acompanhar a Copa do Mundo.

Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram, em parceria com uma marca de moda íntima, a atriz apareceu com sutiã de renda à mostra, em tom neon de verde. A peça custa R$ 129.