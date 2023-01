Isis Valverde abre álbum de fotos do ano novo e recebe elogios: "Toda linda"

Isis Valverde passou a virada do ano em Trancoso com amigos e abriu o álbum de fotos para os fãs

Solteira desde fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde (35) passou a virada do ano com amigos em Trancoso, no estado da Bahia.

Nesta segunda-feira, 02, ela abriu o álbum de fotos da viagem e recebeu elogios dos seguidores. "Toda linda", escreveram.

Nas imagens, Isis aparece exuberante com um vestido de seda, bolsa de plumas e sandália branca na praia. "Essa Isis é com certeza a mulher mais linda do mundo", escreveu um seguidor da atriz.

"Maravilhosa", elogiou outra. "Sempre bela", concordou mais uma. "Perfeita", disse uma internauta. "Entra na minha casa, entra na minha vida", brincou um fã mais saidinho.

Casamento de Isis Valverde e André Resende chega ao fim

Isis Valverde e André Resende estavam casados desde 2018 e são pais de Rael (03). Em comunicado, a assessoria dela disse na época: "A relação que termina agora deixa como fruto a amizade e o respeito, além de um filho lindo e amoroso. Ao longo da história dos dois, sempre puderam contar com o respeito da mídia em relação aos limites que separam a vida pública da privada. Portanto, neste momento, eles gostariam de continuar contando com essa compreensão, especialmente por se tratar de um momento delicado e por ter uma criança envolvida. Eles agradecem".

Isis e André oficializaram a união em junho de 2018, num sítio em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Ela já estava grávida de quatro meses . A relação deles começou em 2016 e chegou a terminar por um breve período no ano seguinte.

Durante a pandemia, além de revisitar suas personagens, Isis focou em projetos pessoais e na família. Ela falou que a quarentena trouxe um novo entendimento da relação conjugal: "Foi uma transformação. Coisas que não tinham maturado dentro do nosso relacionamento tiveram esse tempo de espera, de florescimento. Foi muito importante para nós. Às vezes tem muita coisa acontecendo e você só vai falando: "Conserta isso, conserta aquilo". Mas as coisas precisam de tempo para maturar".