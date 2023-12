Isabelle Drummond atrai olhares em rara aparição na praia: “Sereia”

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Isabelle Drummond surpreendeu ao dividir registros raros na praia ao lado de um rapaz misterioso

Após curtir uma temporada na Europa, Isabelle Drummond retornou ao Rio de Janeiro e aproveitou o clima ensolarado deste sábado, 02, para se refrescar em Angra dos Reis. A atriz, que costuma ser discreta quanto a sua vida pessoal, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao dividir registros da rara aparição.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Isabelle abriu um álbum de fotos do passeio especial. Logo de capa, a atriz que ficou conhecida por seu papel como ‘Emília’ no seriado infantil ‘Sítio do Picapau Amarelo’, surgiu deslumbrante em uma selfie posando com um biquíni branco tomara que caia e um short florido grifado.

Na sequência, Isabelle exibiu sua beleza enquanto compartilhava alguns registros em que surge se refrescando no mar. A atriz também dividiu outros cliques em que aparece praticando stand-up na praia ao lado de um rapaz misterioso, porém, sem detalhes sobre sua identidade ou relação com ele para manter a discrição.

Na legenda, Isabelle também não deu detalhes, porém, seus seguidores não deixaram passar despercebido o possível pretendente da artista: 'A quarta foto ali como se a gente não fosse notar', brincou um deles. Além disso, elogios à beleza da atriz surgiram: 'Uma sereia', expressou um admirador. Outro comentou: 'Saudade de te ver nas novelas'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Drummond (@yeuxpapillon)

Vale lembrar que a atriz não anunciou novos trabalhos na carreira desde o fim do contrato fixo da Globo. Ela poderá voltar a trabalhar no canal para obras fechadas. Em paralelo a isso, a artista comanda a ONG independente Casa 197, que apoia causas variadas visando ajudar pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Drummond (@yeuxpapillon)

Isabelle Drummond reviveu perda do pai ao viver novo drama:

Recentemente, a atriz Isabelle Drummond passou por um momento delicado ao ser vítima de um assalto durante um passeio no Rio de Janeiro. Através de um comunicado à imprensa, sua assessoria tranquilizou os fãs, afirmando que apenas alguns pertences foram levados. O maior impacto foi emocional.

O incidente fez os fãs relembrarem um drama do passado: a perda do pai da atriz em um assalto. Em 2007, Fernando Drummond foi atingido por um disparo ao sair de um banco, vindo a falecer. Em 2012, durante o quadro Arquivo Confidencial do Domingão do Faustão, Isabelle relembrou essa história; confira o relato da artista.