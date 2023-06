Por onde anda Isabelle Drummond? Fora da Globo, atriz tem sido discreta em sua rotina

Após 22 anos na emissora, a atriz Isabelle Drummond não teve seu contrato renovado

A atriz Isabelle Drummond (29) tem sido bastante discreta quanto a sua rotina desde que deixou a Globo, após 22 anos de casa. O contrato da artista não foi renovado com a emissora em maio deste ano, porém, ela estava longe dos folhetins desde 2019, quando fez sua última novela, Verão 90. Sua última aparição na TV em novelas foi em 2020, durante a reexibição da novela Novo Mundo.

No início desta semana, Isabelle Drummond mostrou aos seus seguidores do Instagram que estava fazendo uma road trip , ou seja, uma viagem pela estrada. "Duas coisas que amo: um look todo masculino e uma road trip de carro elétrico", escreveu ela, na legenda da publicação que já conta com diversos elogios de fãs e seguidores.

Na manhã desta quinta-feira, 15, ela foi clicada por paparazzi ao sair de uma academia em Ipanema, no Rio de Janeiro. Isabelle Drummond estava vestindo uma calça legging, tênis e uma jaqueta preta, no estilo puffer. Além disso, a atriz também combinou o look com óculos escuros, enquanto andava pela rua falando ao celular.

Em seu perfil do Instagram, onde acumula mais de 2 milhões de seguidores, a atriz costuma compartilhar momentos de seu dia a dia, especialmente nos Stories. Também nesta quinta, ela mostrou que passou por São Paulo, e compartilhou cliques no salão de beleza sustentável Laces, além de compartilhar um clique ao lado de um aquecedor elétrico.

Leia também:Isabelle Drummond surpreende em rara aparição e escolhe look ousado para evento

A atriz protagonizou grandes novelas da Globo desde a infância, estando em clássicos como A Favorita, Caras & Bocas, Cordel Encantado e Cheias de Charme ao lado de Taís Araújo (44) e Leandra Leal (40). Seu primeiro papel de destaque na emissora foi o de Emília no Sítio do Picapau Amarelo, série infantil exibida de 2001 a 2006.

Além de ser discreta quanto à vida pessoal, a atriz também não anunciou novos trabalhos na carreira desde o fim do contrato fixo da emissora global. Ela poderá voltar a trabalhar no canal para obras fechadas. Em paralelo a isso, a artista comanda a ONG independente Casa 197, que apoia causas variadas visando ajudar pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade social.