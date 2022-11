Isabelle Drummond surpreende em rara aparição e escolhe look ousado para evento: "Linda"

Isabelle Drummond aposta em look chique e exibe lado mais sexy em evento

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 09h31

A atriz Isabelle Drummond (28) caprichou no look para um evento que ocorreu na noite desta última terça-feira, 09. Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, ela apareceu com um visual luxuoso e levemente sensual.

O look escolhido por Isabelle Drummond era composto por uma jaqueta de tecido prateado similar a seda e um vestido preto metalizado com textura de círculos. Para completar, cabelos cacheados naturais, para trazer um aspecto despojado.

"Noite", escreveu ela na legenda das fotos. "Linda", escreveu a atriz Daphne Bozaski (30) nos comentários da publicação. Além dela, uma fã soltou: "Nossa, cacheada ficou mais sexy". Outro, ficou incrédulo: "Surreal".

Teve também quem lamentasse a distância da artista com relação à atuação na televisão. A última novela dela foi Verão 90 (2019). "Saudades de ver você nas telinhas da Rede Globo", comentou um rapaz.

Tais Araujo, Leandra Leal, Isabelle Drummond e Cláudia Abreu surgem juntas em nova foto

No último dia 04, Tais Araujo (43), Leandra Leal (39), Isabelle Drummond e Cláudia Abreu (51) surgiram juntas nas redes sociais e animaram os fãs. As atrizes da novela Cheias de Charme comentaram sobre o trabalho para o lançamento do filme inspirado nas personagens.

Na trama, que foi exibida no horário das sete na Rede Globo em 2012, as artistas deram vida as empregadas domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, respectivamente.

"A gente segue no desejo e no trabalho pra acontecer nosso filme com essas personagens que a gente ama. Nessa foto está parte do elenco, diretora e autores…meu coração quentinho e querendo muito reviver essa história com vcs!", disse Tais.

"Time lindo reunido pela volta das EMPREGUETES!! Quem aí ta ansioso pra ver essa turma nas telas de novo?? Torçam aí, que a gente trabalha aqui!", declarou Isabelle.