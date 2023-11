Ferida aberta: Isabelle Drummond revive perda do pai ao viver novo drama

Isabelle Drummond revive perda do pai ao viver novo drama; vítima de assalto no Rio de Janeiro, atriz emitiu nota oficial sobre seu estado

Muito querida pelo público, a atriz Isabelle Drummond reviveu um drama nesta semana. É que ela foi vítima da ação de criminosos ao ser assaltada durante um passeio pelo Rio de Janeiro.

Em uma nota enviada à imprensa, a assessoria da atriz tranquilizou os fãs. “Levaram alguns pertences da atriz, da amiga e do motorista que estavam com ela em seu carro. Todos estão bem e não sofreram nenhum tipo de agr*ssão”, informaram.

A situação fez os fãs da atriz lembrarem que, no passado, ela perdeu o pai durante um assalto. Em 2007, Fernando Drummond saia de um banco quando foi atingido por um disparo e morreu.

Em 2012, a atriz relembrou a história durante o quadro Arquivo Confidencial do Domingão do Faustão. Na ocasião, a mãe de Isabelle Drummond revelou que o episódio causou um sofrimento gigantesco.

"Ela sofreu demais com a perda. E a gente teve que ter discernimento para lidar com a repercussão do assunto, porque ela é famosa. Cada ano dói menos e aumenta saudade. Ele era o pai perfeito, o marido perfeito, a alegria da casa. Todos os valores que ele passou para ela... me conforta saber o quanto ela é equilibrada e centrada. Não preciso ficar preocupada com o que ela vai fazer, ou no que está pensando. Ela só me dá alegria", disseDamir Drummond.

Atriz contou que buscou conforto na fé

Na mesma entrevista, ela disse que buscou na religião o conforto para superar o drama. Evangélica, a atriz disse que costuma se reunir aos sábados com um grupo de jovens cristãos, com quem também costuma ir ao cinema ou curtir música ao vivo. "Isso me ajuda. Acho que a gente precisa de um chão para a gente voltar para o que a gente é. As coisas com as quais a gente convive [por causa da fama] podem mudar nosso jeito de ser", disse.