Indicadas ao Grammy, Maiara e Maraisa posam juntas em Las Vegas: ''Simbora viver!''

Cantoras Maiara e Maraisa surgem deslumbrantes com looks poderosos no primeiro dia de compromisso em Las Vegas, nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 08h01

As cantoras Maiara (34) e Maraisa (34) embarcaram para Las Vegas na noite de terça-feira, 15, e compartilharam os primeiros registros nos Estados Unidos nas redes sociais!

A dupla sertaneja foi indicada ao Grammy Latino, que acontece nesta quinta-feira, 17. As irmãs estão concorrendo na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o disco Patroas 35%, gravado em parceria com a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 2021).

Em seus perfis no Instagram, as gêmeas exibiram as produções impecáveis para a noitada, com looks claros. Maraisa surgiu com um vestidinho branco coladinho ao corpo, evidenciando suas curvas, com botões dourados. Já Maiara, optou por um bege com decote nos seios e uma flor no pescoço.

"Prontas pro primeiro dia de compromissos em Las Vegas!! Aquele look branco clássico e memorável pra começar os trabalhos por aqui… vamos pra cima!!", disse Maraisa ao posar com a irmã.

"O que acontece em Vegas fica em Vegas! Simbora viver!", brincou Maiara em post.

O perfil da dupla ainda postou um vídeo divertido em que Maiara aparece brincando com realidade virtual enquanto Maraisa ri da irmã: "Maiara vivendo a realidade virtual e a Maraisa vivendo a realidade engraçada."

Vale lembrar que em 2021, o trio já tinha sido indicado à premiação com o álbum Patroas. Marília Mendonça também levou o troféu em 2019, com o álbum Todos os Cantos.

Confira as fotos das cantoras Maiara e Maraisa embarcam em Las Vegas

Maraisa abre o jogo sobre seu status de relacionamento

A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, abriu o coração ao falar sobre seu status de relacionamento, que segundo ela é o mesmo há dois anos. “Eu sou tão discreta que eu não tenho ninguém. Eu já falei que a partir de agora, depois de entregar o DVD, vou me dedicar a arrumar um namorado", disse ao colunista do Metropoles, Leo Dias. Enquanto a irmã Maiara teve diversas idas e vindas com Fernando Zor, da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, a gêmea seguiu por outro caminho. "Tô há 2 anos solteira, eu já estava solteira antes do Patroas. Eu sou a solteira mais feliz do mundo", declarou.

