Impressionante! Marina Ruy Barbosa exibe beleza impactante na praia

De férias após o fim da novela 'Fuzuê', Marina Ruy Barbosa exibe beleza fora do comum ao posar toda estilosa e com classe em praia paradisíaca

A atriz Marina Ruy Barbosa impressionou os internautas com novas fotos de sua viagem de férias após o fim da novela das sete, Fuzuê. Dona de uma beleza natural e de um estilo único, a ruiva parou tudo ao surgir em um local paradisíaco.

O lugar escolhido pela artista foi a Ilha de Canouan, território bastante escolhido por bilionários para curtir uma praia. Inclusive, Marina Ruy Barbosa viajou para lá em um jatinho avaliado em mais de R$ 100 milhões e usando um look com uma bolsa de R$ 78 mil.

"As fotos ficaram (quase) ótimas!", escreveu a famosa ao compartilhar os cliques vestindo um look de banho deslumbrante, composto por biquíni branco e saída rosa. Nos comentários, os internautas admiraram a ruiva. "Que linda", exclamaram ao vê-la.

É bom lembrar que Marina Ruy Barbosa está noiva de um milionário, o empresário Abdul Fares.Em agosto, ele marcou presença em um evento da grife de roupas dela. Os dois evitaram posar juntos, mas foram vistos trocando abraços e carinhos nos bastidores. No evento, de acordo com o colunista Leo Dias, Abdul Fares usou um relógio que é avaliado em US$ 1,3 milhão – cerca de R$ 6,2 milhões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa se pronuncia após ser hackeada

Há pouco tempo, a atriz Marina Ruy Barbosa se surpreendeu ao ter sua conta do Instagram invadida por um hacker. Uma pessoa não identificada entrou no perfil da estrela e fez posts inesperados. Porém, ela conseguiu recuperar o seu acesso rapidamente e apareceu na web para tranquilizar os fãs.

Em vídeos nos stories, a estrela contou que foi vítima de um hacker, mas já está tudo bem. Inclusive, ela brincou sobre não ter conteúdo comprometedor guardado no perfil. "Oi, gente! Acabei de chegar da gravação e descobri que fui hackeada. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, conseguiram entrar na minha conta. Eu não sei como, mas de alguma forma eu não fui deslogada, então eu consegui apagar as postagem e estou tentando entender com o pessoal de Insta e de Twitter como entraram nas minhas contas. Mas a principio está tudo sob controle", disse ela.

Por fim, ela mandou um recado para o criminoso. "Não sei o que o hacker queria e nem como ele entrou na minha conta. Nem tenho nudes no direct. Hacker, querido, se você tem acesso ainda a minha conta, por favor, me deixa em paz. Reta final de gravação, Carnaval chegando aí, tanta coisa para fazer, né? Me deixa curtir meu Carnaval em paz", afirmou.

De acordo com o colunista Leo Dias, o hacker invadiu a conta de Marina Ruy Barbosa e de outras celebridades. Ele conseguiu invadir o wi-fi da Globo e teve acesso ao dados das personalidades.