Impressionante! Jade Picon exibe tanquinho saltando em dia na praia

Curtindo dia ensolarado na praia da Barra da Tijuca, Jade Picon exibe barriga muito sarada ao ser fotografada no local; veja as fotos

A influenciadora digital Jade Picon impressionou em mais uma aparição na praia. Nesta terça-feira, 19, a ex-BBB foi fotografada curtindo o dia ensolarado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e roubou a cena com seu físico desenhado.

A atriz de Travessia, novela que antecedeu Terra e Paixão, no horário das nove da Globo, esbanjou suas curvas torneadas em um modelo de biquíni estilo e chocou com sua barriga mega desenhada. Inclusive, os gominhos apareceram saltando.

Jade Picon está de férias atualmente após fazer sua estreia como atriz na novela Travessia, de Gloria Perez. Atualmente, ela se dedica aos trabalhos como influenciadora - vale lembrar que ela é seguida por mais de 22 milhões de fãs.

"Estou hiper mega animada para 2024", começou Jade Picon em entrevista à CARAS no tapete vermelho de uma premiação. "Quero continuar estudando como atriz para futuros projetos, seguir como empresária e também como criadora de conteúdo na internet, que foi de onde eu vim e é o que eu amo fazer. Vai ser um ano maravilhoso."

Veja as fotos de Jade Picon na praia:

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Em Miami, Jade Picon arrasa com vestido preto ousado

Recentemente, a influenciadora Jade Picon participou de outro evento e também arrasou na escolha do look para o tapete vermelho. Em viagem para Miami, nos Estados Unidos, a famosa deixou seus fãs de queixo caído ao escolher look ousado para a ocasião.

A musa apostou em um vestido curtinho preto, com plumas na saia. O decote super ousado ia até o umbigo, exibindo os resultados de sua recente cirurgia plástica. O modelito também contava com as costas abertas, além de um rabo-de-cavalo alto, maquiagem marcante e saltos.

Com o álbum de fotos compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, seus seguidores ficaram de queixo caído e enalteceram Jade nos comentários. "Impecável", disse um. "Beleza surreal. Jade você nasceu para ser uma estrela!!!", escreveu outro. "Mulher empoderada com elegância e sofisticação", disparou mais um.