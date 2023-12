Em Miami, Jade Picon arrasa com vestido preto ousado: "Impecável"

Em evento durante viagem para Miami, Jade Picon aposta em vestido preto ousado e arrasa o coração de seus seguidores; confira!

Em viagem para Miami, nos Estados Unidos, a influenciadora digital Jade Picon arrasou ao escolher look para um evento. Na noite desta sexta-feira, 8, a ex-BBB 22 atualizou suas redes sociais com novos cliques e deixou seus seguidores babando com look ousado.

Para a ocasião, a atriz, que esteve ao ar na Globo com a novela Travessia, apostou em um vestido curtinho preto, com plumas na saia. O decote super ousado ia até o umbigo, exibindo os resultados de sua recente cirurgia plástica. O modelito também contava com as costas abertas, além de um rabo-de-cavalo alto, maquiagem marcante e saltos.

Com o álbum de fotos compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, seus seguidores ficaram de queixo caído e enalteceram Jade nos comentários. "Impecável", disse um. "Beleza surreal. Jade você nasceu para ser uma estrela!!!", escreveu outro. "Mulher empoderada com elegância e sofisticação", disparou mais um.

Confira a publicação:

Jade Picon aposta em casacão chique durante passeio por Nova York

Recentemente, a influenciadora digital Jade Piconarrasou mais uma vez no visual e mostrou que está sempre muito estilosa para qualquer ocasião. No último dia 28, a ex-BBB esteve em Nova York e, turistando por Manhattan, ela apostou em um look deslumbrante para explorar a cidade e conhecer o Museu Solomon R. Guggenheim.

De casacão longo e super chique, a intérprete de Chiara na novela Travessia, exibida em 2022 na Globo, posou impecável pelas ruas locais. Confortável para passear, Jade escolheu calças claras, blusa branca, bolsa de grife e tênis para esbanjar sua lindeza.

Em seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora compartilhou cliques incríveis e conquistou o coração de seus fãs, que logo encheram os comentários com elogios. "DEUSA", disparou um. "A gata entrega até em Nova York! Maravilhosa", disse outro. "Chic e estilosa, belíssima", enalteceu mais um.