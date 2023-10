Heloisa Périssé dá show de beleza ao posar na praia com a filha, Luisa

Curtindo Porto de Galinhas, Heloisa Périssé rouba a cena ao publicar clique inédito ao lado da filha mais velha, Luisa Périssé

A atriz Heloisa Périssé está curtindo uma viagem especial com a filha, a também atriz Luisa Périssé, em Ipojuca, Pernambuco. Nesta quinta-feira, 26, a loira compartilhou novas fotos de um passeio na praia de Porto de Galinhas e chamou atenção ao posar ao lado da herdeira mais velha, que é fruto de uma antiga relação com o ator Lug de Paula.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Heloisa publicou alguns cliques para contar que desembarcou em seu destino. Assim que chegou, a artista colocou o corpão para jogo com um biquíni azul marinho com detalhes verdes e foi para a praia com Luisa, que também apostou em um modelo parecido, mas na cor vermelha.

No primeiro registro, Heloisa posa sorridente ao lado da filha na orla da praia. Na sequência, a artista compartilhou um clique em que esbanja sua boa-forma enquanto renova o bronzeado em um passeio de barco: “Chegamos, Porto de Galinhas! Lugar mágico!!! Sol, jangada, filha, e tudo azul”, a atriz celebrou a viagem com a herdeira.

Nos comentários, Heloisa e Luisa receberam uma chuva de elogios: “Gatas! Aproveitem!”, desejou um seguidor. “Porto de galinhas fica ainda mais bonito com a presença de vocês”, exaltou mais um. “Pensei que você estava sem óculos! Sério! Risos’, um terceiro brincou com as notáveis semelhanças entre mãe e filha.

Vale lembrar que além de Luisa, que está em cartaz na peça ‘Camareiras’ e já participou de produções da Netflix, Heloísa também é mãe de Tontom Périssé, fruto do casamento com o diretor Mauro Farias. Assim como a mãe e a irmã, a jovem também é atriz e recentemente protagonizou um filme ao lado de Xuxa, ‘Uma fada veio me visitar’.

Durante uma coletiva de imprensa, que contou com a participação da CARAS Digital, Tontom abriu o coração sobre lidar com a responsabilidade de atuar com um ícone da televisão e do cinema brasileiro logo em seu primeiro trabalho: “Eu consegui fazer isso porque a minha ficha não caiu durante o processo inteiro”, confessou.

Heloisa Périssé não queria ser mãe:

Heloisa Périssé e sua filha, Luisa foram convidadas de estreia do primeiro episódio de Par ou Ímpar, novo videocast do GNT apresentado por Maria Ribeiro. A CARAS teve acesso exclusivo à participação das atrizes no programa, no qual a atriz reviveu memórias e entregou momento em que mudou de ideia sobre ser mãe.

"Minha vida é formada por saltos quânticos, quando completei 30 anos tive uma virada de chave, senti que era a hora de ser mãe e o desejo veio de uma maneira muito intensa. Inclusive, teve um dia que acordei e achei que havia amadurecido, mas só achei mesmo", a atriz abriu o coração sobre a maternidade.