Heloisa Périssé entrega momento em que mudou de ideia sobre ser mãe: 'Virada de chave'

A CARAS teve acesso exclusivo à participação de Heloisa Périssé e sua filha no Par ou Ímpar, programa no qual reviveram memórias ao lado de Maria Ribeiro

Heloisa Périssé (57) e sua filha, Luisa (24), são as convidadas de estreia do primeiro episódio de Par ou Ímpar, novo videocast do GNT apresentado por Maria Ribeiro (47). O programa será disponibilizado de forma gratuita no Globoplay, Youtube e plataformas de áudio e vai ao ar nesta segunda-feira, 18, às 20h. A CARAS teve acesso exclusivo à participação das atrizes no programa, no qual Heloísa Perissé reviveu memórias e entregou momento em que mudou de ideia sobre ser mãe: "Virada de chave".

"Minha vida é formada por saltos quânticos, quando completei 30 anos tive uma virada de chave, senti que era a hora de ser mãe e o desejo veio de uma maneira muito intensa. Inclusive, teve um dia que acordei e achei que havia amadurecido, mas só achei mesmo", compartilhou Heloisa Périssé.

Com admiração pela mãe , Luisa também comentou sobre a relação com Heloisa Périssé durante o programa: "Minha mãe tem 1000 qualidades, é muito criativa e inteligente, só não herdei o olho dela".



Entre as memórias remexidas, Heloisa Périssé também revelou um momento de 2018 com Paulo Gustavo (1978-2021), no qual gravou um vídeo de despedida com o ator depois de acreditar que ia morrer. "Uma vez em que filmamos ‘A Vila’ juntos, virei para ele do nada e falei ‘Gust, acho que vou morrer esse ano’. Ele me olhou e falou: Por que você acha isso? Mas eu não sabia explicar. No momento mais hilário da vida, ele falou: ‘grava um vídeo para mim se despedindo porque quando você morrer, vou negociar com o Jornal Nacional’. Gravamos o vídeo juntos da forma mais despretensiosa e guardo esse arquivo até hoje", relembrou a atriz.

Para além do ator, Heloisa Périssé também reviveu outra memória com Chico Anysio (1931-2012): "Ele falava que tinha que ser nome pequeno. Como minha mãe era Heloísa, sempre fui chamada de Lolô e continuo sendo até hoje. Ele falava que meu nome tinha que ser Lolô de Paula, que Heloísa Perissé era muito chique".