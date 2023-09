Ana Hickmann lança reality inclusivo com modelo trans: "É um sonho"

Apresentadora Ana Hickmann terá missão de encontrar modelo fora do padrão em reality show, no Youtube

Comandado por Ana Hickmann (42), estreia nesta segunda-feira, 18, Beleza Com Diversidade, no Youtube. O programa mostrará a apresentadora em busca de uma mulher fora dos padrões para representar a Plataforma Oceano em 2023.

Logo em seu primeiro episódio, o reality mostrará Ana fazendo a seletiva com as modelos. Ao todo serão escolhidas 19 meninas, entre elas, uma jovem transexual.

“É um sonho meu pessoal poder acompanhar a carreira de uma mulher e transformar a vida dela, assim como a minha foi transformada há quase 26 anos”, disse a esposa de Alexandre Correa.

Com quatro episódios programados para irem ao ar entre 18 e 21 de setembro, o Beleza Com Diversidade tem como objetivo dar oportunidades para mulheres que desejam atuar como modelos, mas que acabam se esbarrando no preconceito por conta de seus corpos, etnias ou gênero.

Na atração, Ana Hickmann ainda terá a ajuda da maquiadora Raiza Bernardo, primeira mulher com fissura labiopalatina a fazer um ensaio fotográfico para a revista Vogue Portugal. "Eu tenho desenvolvido um trabalho de autoestima e empoderamento feminino e isso aqui para mim é muito importante", disse a contratada da Record TV.

Leia também: Ana Hickmann se pronuncia após notícia falsa: 'Deixou a gente bastante triste'

Ao longo dos episódios, as modelos passarão por testes de desenvoltura e serão avaliadas por grandes profissionais da moda e beleza, entre eles, Celso Kamura e Vivi Orth.

A vencedora receberá R$100 mil em contratos de trabalho garantidos pelo período de dois anos, participará de uma campanha publicitária da marca Ana Hickmann Eyewear, ao lado da apresentadora, e terá uma equipe de mentores para ajudá-la a se desenvolver, através da carreira compartilhada – outro marco inédito na vida de uma modelo, pois seus mentores farão parte da sua carreira ativamente.