Hariany Almeida ostenta abdômen sarado em foto de biquíni: ''Sereia da vida real''

A ex-BBB Hariany Almeida colecionou elogios ao compartilhar foto de biquíni em Búzios

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 15h50

Hariany Almeida (25) está aproveitando o final de semana em Búzios, no Rio de Janeiro. A ex-BBB atualizou as redes sociais com um clique de biquíni e arrancou elogios dos seguidores

Para curtir o sol, a influenciadora apostou em um biquíni preto fino. Na imagem, ela posou de frente exibindo o abdômen sarado e as pernas torneadas.

"Matando as saudades do MAR, e tentando enxergar alguma coisa nesse solzão", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores foram só elogios. "Perfeita", "Maravilhosa demais", "Sereia linda", "Como é maravilhosa", dispararam eles.

HARIANY ALMEIDA COLOCA ADESIVO NO SEIO EM FOTO OUSADA

A ex-BBB Hariany Almeida (25) elevou a temperatura de seus seguidores na web com um clique ousado. Nas suas redes sociais, Hariany surgiu com adesivos nos seios e elegeu um look ousado. No seu perfil oficial do Instagram, Hariany exibiu uma foto em que aparece com um visual diferente e ousado.

A influenciadora digital e ex-BBB surgiu com um look de tule rosa e cobriu os seios com um 'adesivo' com formato floral. Além disso, Hariany também surgiu com uma franjinha, com os cabelos lisos e a maquiagem seguindo o tom da produção.

