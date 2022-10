Ex-BBB Hariany Almeida surge com adesivo no seio em foto ousada: "Que gata"

Influenciadora digital e ex-BBB Hariany Almeida elevou a temperatura da web ao posar com um look ousado

Redação Publicado em 11/10/2022, às 09h48

A ex-BBB Hariany Almeida (25) elevou a temperatura de seus seguidores na web com um clique ousado. Nas suas redes sociais, Hariany surgiu com adesivos nos seios e elegeu um look ousado.

No seu perfil oficial do Instagram, Hariany exibiu uma foto em que aparece com um visual diferente e ousado.

A influenciadora digital e ex-BBB surgiu com um look de tule rosa e cobriu os seios com um 'adesivo' com formato floral. Além disso, Hariany também surgiu com uma franjinha, com os cabelos lisos e a maquiagem seguindo o tom da produção.

Nos comentários do post, os seguidores de Hariany aproveitaram o espaço para exaltar a beleza da ex-BBB: "Como é linda", disse um. "Gata demais", ressaltou outro. "Mas é maravilhosa!", escreveu o terceiro.

Veja o look ousado de Hariany Almeida:

HARIANY ALMEIDA FICA NOIVA DE DJ NETTO

A ex-BBB e ex-A Fazenda Hariany Almeida está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo DJ Netto durante viagem do casal para a Grécia. O objetivo da viagem era celebrar o aniversário de 25 anos dela, mas o rapaz decidiu criar um momento romântico e memorável para eles. No quarto do hotel, ele preparou um estilo todo romântico e entregou uma aliança para a amada com o pedido de casamento.

