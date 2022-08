Grávida, Virgínia Fonseca usa biquíni combinando com a filha

Virgínia Fonseca e a filha, Maria Alice, usam biquínis combinando em dia na piscina e os fãs elogiam a dupla

Grávida pela segunda vez, a influenciadora digital Virgínia Fonseca agitou as redes sociais ao mostrar uma foto fofíssima com a filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. As duas apareceram juntinhas em uma tarde de sol na piscina.

Na foto, a mamãe coruja posou com a herdeira no colo e mostrou que as duas têm o mesmo modelo de biquíni lilás. “Eu amei tanto essa foto, mas se você der um zoom no meu dente vai ver que tem um fio de cabelo passando pela minha boca. Mas, ignora e finge que a foto está perfeita, eu e Tutti combinando nesse domingão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram as duas. “Perfeitas”, contou um seguidor. “Que lindas”, afirmou outro. “Que belas”, declarou mais um.

Vale lembrar que Virgínia está grávida de mais uma menina, que vai se chamar Maria Flor.

Veja a foto de Virgínia Fonseca e Maria Alice:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

