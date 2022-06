Gracyanne Barbosa levanta a perna no limite durante alongamento

Antes da aula de pole dance, Gracyanne Barbosa surpreende ao mostrar seu alongamento no limite

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 14h18

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) surpreendeu seus fãs ao compartilhar um pouco de como é o seu alongamento antes de fazer uma aula de pole dance. Nesta segunda-feira, 27, a musa começou o dia de exercícios com um exercício inusitado para se alongar.

Com a ajuda da personal trainer, a esposa do cantor Belo levantou a pernas até o limite e mostrou toda a sua elasticidade. Logo depois, ela também ostentou a barriguinha sarada ao fazer um alongamento para a coluna. Por fim, a estrela deu um show no pole dance, demonstrando toda sua força e talento no exercício.

Gracyanne Barbosa revela qual é o seu peso

Há poucos dias, Gracyanne Barbosa surpreendeu os fãs ao mostrar qual é o seu peso. Nas redes sociais, ela contou que está com 85,5 quilos e falou sobre a mudança em seu corpo.

"Meu peso aumentou realmente, acho que to muito pesada, aumentei a quantidade de carbo, eu mesma aumentei porque tava me sentindo muito cansada", contou ela sobre ter introduzido mais carboidratos na dieta.

"Aumentei 50 g de carb em todas as refeições e estou comendo carne 1 vez por semana, é provável que tenha aumentado o % de gordura, ainda não sei, saberei assim que medir e conto para vocês", falou ela.