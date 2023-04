Graciele Lacerda chama atenção ao usar vestido ousado: "Lindíssima"

Noiva do cantor Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda recebeu elogios ao exibir seu look deslumbrante

Graciele Lacerda (42) impressionou os seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 28, ao compartilhar alguns cliques usando um look deslumbrante.

A influenciadora digital, noiva do cantor Zezé Di Camargo (60), decidiu mostrar a roupa que escolheu para acompanhar o amado durante um show, e em seu perfil no Instagram, publicou três fotos para mostrar os detalhes da peça: um vestido longo branco de uma alça só, com um decote e uma fenda poderosa, além de recortes abaixo dos seios.

Na legenda, a musa falou sobre a apresentação do amado. "De ontem a noite!! O Mô fez um show corporativo em Chapada dos Guimarães!!", escreveu ela.

Os fãs adoraram o look de Graciele, e encheram a publicação de curtidas e elogios. "Como você é linda", disse uma seguidora. "Ficou lindíssima", escreveu outra. "Perfeição", comentou uma fã. "Que vestido lindo. Arrasou", falou mais uma.

Confira as fotos do look de Graciele Lacerda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

+ De biquíni fio-dental, Graciele Lacerda exibe bumbum perfeito ao tomar banho de chuveiro: "Perfeita"

Graciele revela arrependimento

Recentemente, Graciele abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais e revelou um arrependimento de sua vida. Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60), ela contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar. Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!