Graciele Lacerda aposta em biquíni branco e exibe tatuagem íntima: "Tão linda"

A influenciadora digital Graciele Lacerda recebeu elogios ao exibir sua boa forma ao usar um biquíni branco

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 21h36

Na noite desta segunda-feira, 12, Graciele Lacerda (41) compartilhou em suas redes sociais uma nova foto de biquíni.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital surgiu usando um biquíni fininho branco, com amarrações na cintura, exibiu sua silhueta impecável. Além disso, a musa fitness deixou à mostra uma tatuagem íntima.

A noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) confessou na publicação que estava ignorando as baixas temperaturas e mentalizando dias quentes. "Começando a semana no foco e no gás total. Ignorando o frio, e já mentalizando o verão!!!! Ainda mais olhando essa foto. Quem aí está assim também?!", escreveu a musa fitness na legenda.

Nos comentários, os internautas encheram Graciele de elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Linda, você me inspira", contou outra. "Que mulher perfeita, Brasil", escreveu outra. "Que mulher deslumbrante", afirmou uma fã.

Confira a publicação de Graciele Lacerda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Revelação

Recentemente, Graciele revelou um pouco mais sobre o seu corpo ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social. Sincera, a musa fitness contou qual é seu peso e altura após ser questionado por uma internauta. "Quantos kgs você tem?", perguntou um seguidor. Logo em seguida, ela disse que está com 65 kg e que tem um 1,67 de altura.

