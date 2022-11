Goleiro da seleção brasileira, Alisson é comparado com o ator Nicolas Prattes

Visual do goleiro da seleção brasileira repercute e web compara Alisson Becker com o ator Nicolas Prattes; vem ver os comentários!

O goleiro da seleção brasileira, Alisson Becker (30) deu o que falar nas redes sociais após mudança em seu visual para estreia na Copa do Mundo 2022!

Na partida do Brasil contra a Sérvia na quinta-feira, 24, o goleiro surgiu de bigode. Após a partida, ele contou que a mudança no look é um apoio ao Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata.

"Com muita responsabilidade, gostaria de incentivar a todos os homens a tomarem uma atitude pela sua saúde, indo ao médico e fazendo exames preventivos regularmente", disse Becker, que costuma usar a barba cheia, em post na web.

Com o novo visual, internautas destacaram a semelhança de Alisson com o ator Nicolas Prattes (25), que interpreta o personagem Diego na primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores.

"URGENTE, Alisson se machucou e o Nicolas Prattes foi convocado para o lugar", "Alisson tá a cara do Nicolas Prattes", "Goleiro Alisson, o Nicolas Prattes do futebol", brincaram.

Confira Alisson sendo comparado ao ator Nicolas Prattes:

URGENTE, Alisson se machucou e o Nicolas Prattes foi convocado para o lugar pic.twitter.com/qgms28tLuj — Daniel César (@demlocesar) November 24, 2022

sem a barba achei que ele ficou a cara do Nicolas Prattes, inclusive nem reconheci que era o Alisson achei que tinham mudado o goleiro https://t.co/xKYlyrH87w — thati | saudades do dpr (@hoshisgalaxy) November 24, 2022

Quando o goleiro da seleção brasileira, Alisson, surgiu achei que fosse o Diego, Nicolas Prattes, de #TodasAsFlores É óbvio que não era, mas de repente achei parecido. Aliás, os dois estão de parabéns. #FIFAWorldCup#Qatar2022#MeChamaQueEuVou#DeusMeLivreMasQuemMeDerapic.twitter.com/gcSa4dTYPQ — Felipe Cardoso SDV (@dsFelipeCardoso) November 25, 2022

goleiro alisson o nicolas prattes do futebol — patrick 🇧🇷 (@bioncegiseIIe) November 24, 2022

Quando foi que o Alisson ficou a cara do Nicolas Prattes? — Milena Richarlison Lula da Silva (@Ex_Panicat) November 24, 2022

Famosos homenageiam Richarlison após vitória do Brasil

O nosso camisa 9 da seleção Richarlison (25) foi exaltado nas redes sociais após os dois gols que marcou na vitória do Brasil contra a Sérvia em estreia na Copa do Mundo 2022 na quinta-feira, 24!

Alguns famosos fizeram questão de prestar homenagens para o atacante na web. Artistas elogiaram o craque, que também é ídolo fora de campo. Poucos sabem, mas em 2020, o atacante se tornou o primeiro embaixador do programa USP Vida, criado pela Universidade para pessoas fazerem doações para pesquisas e ações voltadas ao combate da Covid-19. Celebridades como Ronaldinho Gaúcho, Taís Araujo, Maisa Silva, Boninho, Ludmilla, entre outros, deixaram mensagens carinhosas para o 'Pombo' na web.

