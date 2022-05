Gloria Pires renova o visual e exibe resultado nas redes: ''Linda como sempre''

A atriz Gloria Pires esbanjou beleza ao exibir o resultado da renovação do seu visual

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 15h14

Nesta terça-feira, 24, foi dia de renovação de visual para Gloria Pires (58)!

A atriz teve um 'dia de princesa' no salão de beleza e fez questão de mostrar o resultado para os seus seguidores.

No feed do Instagram, a esposa de Orlando Morais (60) compartilhou uma foto no espelho ao lado do cabeleireiro e arrancou elogios dos fãs.

"Aquele retoque do mukunã que a gente adoooraaaa!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas não pouparam elogios para Gloria: "Ficou linda", "Belíssima", "O cabelo de bilhões da gata, tá maravilhoso", "Maravilhosa, tudo fica lindo", dispararam.

CONFIRA O NOVO VISUAL DE GLORIA PIRES