Gloria Pires celebra estreia de 'Anjo Mau' no Globoplay

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 19h16

A novela Anjo Mau está no catálogo do Globoplay!

Feliz com a novidade, a atriz Gloria Pires(58) compartilhou em seu perfil no Instagram um trecho de um embate entre sua personagem, Nice, com Paula, vivido por Alessandra Negrini (51).

Na legenda da publicação, a atriz quis saber para quem os seguidores torciam na briga. "Pra comemorar a chegada de #AnjoMau no @globoplay… Um dos tantos embates de Nice e Paula. Vocês eram #TeamNice, #TeamPaula ou #TeamTreta? @alessandranegrini", escreveu a artista.

"TeamNice sempre", afirmou uma seguidora. "Meu Deus, eu amo essa novela", confessou outra. "A química de vocês duas era maravilhosa! Adorava as cenas de embates delas", disse uma fã. "Duas maravilhosas, mas sou #TeamNice", falou mais uma.

Na novela Anjo Mau, Nice é a babá da mansão dos Medeiros e busca a ascensão social através de Rodrigo Medeiros (Kadu Moliterno). Ela acaba se apaixonando de verdade por ele e passa por cima de tudo e todos para conquistá-lo.

Confira a publicação da atriz: