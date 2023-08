Gloria Pires ostenta sua beleza impecável em dia na cachoeira em look vermelho

Gloria Pires exibe sua barriga trincada ao renovar o bronzeado em dia de folga das gravações da novela Terra e Paixão

A atriz Gloria Pires aproveitou o dia de sol neste domingo, 6, para renovar o bronzeado na cachoeira em sua casa de campo. Em seu dia de folga das gravações da novela Terra e Paixão, da Globo, na qual interpreta a vilã Irene, ela apareceu com um biquíni vermelho sem alças e esbanjou toda sua beleza.

Nas fotos, a estrela apareceu sentada dentro d'água e deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga trincada. “Ótimo domingo, Glorioses”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Deusa da inspiração”, disse um seguidor. “Linda, perfeita”, declarou outro. “Maravilhosa! Gata”, escreveu mais um. “A mais linda do universo”, comentou outro.

Gloria Pires celebra o casamento da filha mais velha

Há poucas semanas, a atriz Gloria Pires encantou seus seguidores ao mostrar fotos inéditas da cerimônia de casamento de sua filha mais velha, Cleo, com o empresário Leandro D'Lucca. No Instagram, ela abriu um álbum de fotos com momentos de carinho com a herdeira e também imagens da celebração ao ar livre.

“TBT de um domingo superespecial! Ainda ganhamos uma super apresentação inesquecível de Eu e Elas”, disse a mãe coruja na legenda.

Cleo e Leandro D'Lucca se casaram pela terceira vez no último final de semana. Eles realizaram uma cerimônia ao ar livre e de frente para uma cachoeira com a presença de poucos amigos e familiares. Para a ocasião, todos usaram looks brancos ou em tons claros.

Gloria Pires celebra atuação com Tony Ramos

Trabalhando mais uma vez juntos, após viverem vários pares românticos em novelas e até no cinema, Gloria Pires e Tony Ramos fazem vilões em Terra e Paixão. A atriz celebrou a nova parceria e elogiou o colega de trabalho.

"Prazer estar novamente com esse parceirão, a gente tem se divertido muito, ralado muito, mas sempre um novo momento e um aprendizado constante. Além de ser um ator fantástico, esse colega, tão generoso, ele tem um senso de humor que é uma benção, ele vem com piadas brincadeiras, que levantam o astral de todo mundo e isso é maravilhoso, torna leve esse trabalho, que é muito prazeroso, que a gente ama fazer, mas que é fisicamente muito puxado", falou sobre a convivência.

Gloria Pires então acrescentou: "Tá sendo uma delícia compartilhar essas vilanias, essas maldades, ele se superando, muita gratidão por esse reencontro".