Gloria Pires mostra boa forma ao surgir de biquíni: "Deusa"

A atriz Gloria Pires está aproveitando as férias na praia, e surgiu sorridente usando um biquíni

Gloria Pires(58) está aproveitando bastante sua viagem de férias, e nesta quarta-feira, 27, ela mostrou nas redes sociais como aproveitou seu dia.

A atriz publicou em seu perfil no Instagram algumas fotos em que aparece de biquíni enquanto renova o bronzeado. Ela contou que as imagens foram feitas por sua filha, Ana Morais (22), fruto de seu casamento com o músico Orlando Morais (60).

Na legenda da publicação, Gloria citou um trecho da música de Tim Maia (1942 - 1998). "O que eu quero? Sossego!!", escreveu ela, recebendo vários elogios dos seus seguidores. "Linda",disse uma seguidora. "Maravilhosa é ela", comentou outra. "Deusa, que biquíni lindo", falou uma internauta. "Um corpo é um corpo. Deusa linda", elogiou uma fã.

Gloria, vale dizer, está nas Bahamas, e nesta última segunda-feira, 25, a atriz exibiu toda sua beleza ao surgir sorridente usando um biquíni preto, enquanto fazia algumas poses. "Sereiando no mar das Bahamas."

Confira as fotos de Gloria Pires de biquíni:

