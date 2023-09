Gloria Pires exibe toda a sua beleza ao renovar o bronzeado em dia de folga

No ar como a Irene de Terra e Paixão, Gloria Pires surge na piscina de sua mansão em dia de folga das gravações

A atriz Gloria Pires aproveitou um dia de folga das gravações da novela Terra e Paixão, da Globo, para renovar o bronzeado. A musa surgiu de biquíni listrado ao posar na área da piscina de sua mansão enquanto curtia o domingo de sol no Rio de Janeiro.

A estrela surpreendeu os fãs ao mostrar toda a sua beleza com o look mínimo e foi muito elogiada nos comentários do post. Inclusive, o marido dela dela, o cantor Orlando Morais, afirmou: “Linda”. Entre os outros elogios, os fãs escreveram: “Gata demais”, “Gloria divando”, “Que corpão” e “Que musa bonita”.

Vale lembrar que Gloria Pires completar 60 anos de vida há poucos dias e ganhou homenagens de sua família, com direito a mural de fotos e bolo antes de sair para trabalhar. Atualmente, ela dá um show na TV como a vilã Irene na novela Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, na faixa das 9 da Globo.

View this post on Instagram A post shared by Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires celebra o casamento da filha mais velha

Há poucas semanas, a atriz Gloria Pires encantou seus seguidores ao mostrar fotos inéditas da cerimônia de casamento de sua filha mais velha, Cleo, com o empresário Leandro D'Lucca. No Instagram, ela abriu um álbum de fotos com momentos de carinho com a herdeira e também imagens da celebração ao ar livre.

“TBT de um domingo superespecial! Ainda ganhamos uma super apresentação inesquecível de Eu e Elas”, disse a mãe coruja na legenda.

Cleo e Leandro D'Lucca se casaram pela terceira vez no último final de semana. Eles realizaram uma cerimônia ao ar livre e de frente para uma cachoeira com a presença de poucos amigos e familiares. Para a ocasião, todos usaram looks brancos ou em tons claros.