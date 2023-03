Glória Pires choca com visual de sua personagem na próxima novela das nove: ''Deusa''

Atriz Glória Pires choca com cabelos diferentes para sua personagem da trama das nove, Terra e Paixão

A atriz Glória Pires (59) chamou a atenção ao surgir com um visual diferente em uma nova foto compartilhada em sua rede social nesta terça-feira, 28. De cabelos longos e pintados, a famosa surpreendeu com as madeixas diferentes.

Exibindo a novidade, a artista global revelou que os fios alongados e não grisalhos foram adotados para sua nova personagem, Irene, na próxima novela das nove, Terra e Paixão.

"Muito prazer, eu sou Irene. Chegando em breve, em Terra e Paixão", contou Glória Pires ao aparecer caracterizada na selfie.

Nos comentários do clique, os internautas logo encheram a artista de elogios e vibraram com a novidade que vem por aí. "Linda", disse Cauã Reymond, que também está na novela (42). "Deusa", exclamou a filha da famosa, a cantora Cleo (40).

Terra e Paixão é a próxima novela das nove. A trama foi criada e escrita por Walcyr Carrasco. Na história a personagem de Glória Pires é casada com o de Tony Ramos (74).

Veja o visual da personagem de Glória Pires em Terra e Paixão:

Glória Pires ensina receita caseira de seu desodorante: "Nada de cheiro"

Gloria Pires ensinou a receita de como fazer um desodorante caseiro! Segundo a atriz, esta fórmula que sua filha Antônia Morais (30) ensinou foi a única que deu certo para ela. Esse tipo de cosmético é muito pessoal, mas a combinação da famosa tem um embasamento.

Receita caseira de desodorante da Gloria Pires:

Gloria compartilhou que usa essa mistura todos os dias e nunca mais sentiu aquele cheiro forte, seja no dia a dia ou nos treinos: "Eu passo o dia todo, aplico após o banho, vou treinar e nada de cheiro!"

A receita é simples e utiliza apenas dois ingredientes: "Em uma embalagem de vidro higienizada, você vai preencher com leite de magnésia uma décima parte, e o restante é só completar com água. E aí? Fácil de mais, né?", disse a atriz.

Ela ainda compartilhou uma recente descoberta desta mistura caseira que ela usa a anos! Os tecidos sintéticos acabam criando um odor mais forte, mas não se preocupe! A fórmula é versátil e pode ser aplicada em outros lugares: "Normalmente não compro roupas de tecido sintético, porque além de não gostar do toque, não é reciclável, mas, trabalhando, muitas vezes eu uso. E dá um cheiro horrível nas axilas. Eu descobri que esse produto você pode aplicar nessa parte onde fica o cheiro, e o cheiro sai."

Mas funciona mesmo? Quimicamente falando, o leite de magnésia é um produto 'básico'. Por isso, quando aplicamos este produto em uma região da pele, ela deixa o PH daquela parte do corpo muito alto, e isso prejudica a proliferação das bactérias metabolizam o suor e o odor!