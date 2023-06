Gkay rouba a cena ao surgir apenas de biquíni: “A melhor versão”

A influenciadora Gkay surgiu apenas de biquíni em viagem a Itália e recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores

Nesta terça-feira, 13, Gkay deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de sua viagem a Itália. A influenciadora posou para diversas fotos em uma praia na ilha de Capri.

A comediante surgiu esbanjando beleza e boa forma ao posar com um biquíni preto fininho. Para completar o look, a morena apareceu com um lenço enrolado em sua cabeça. Gkay ainda levava consigo uma bolsa preta de grife.

Na praia onde a artista posou e faz carão na praia, ela também mostrou que foi reconhecida por funcionários italianos no local. A influenciadora ficou surpresa ao ser reconhecida pelo seu filme “Um Natal Cheio de Graça”, da Netflix.

Os seguidores de Gkay adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Retrô chic”, escreveu um seguidor. Outro fã ainda comentou: “A beleza chega a ser um exagero de tão leve e feliz, ela está maravilhosa, plena. Amo demais”. E uma admiradora ainda comentou: “Incrivelmente linda”.

“Tá ótima”, escreveu um seguidor. E outra fã reagiu às fotos dizendo: “Uau, simplesmente uau”. E outra admiradora ainda escreveu: “Eita como tem close na Europa”.

Recentemente, Gkay causou comoção na internet ao chegar acompanhada para uma festa. A influenciadora chegou abraçada com o empresário Marco Túlio Rodrigues na festa de aniversário de Simone Mendes e levantou suspeitas de um relacionamento. Rumores dizem que a artista e o empresário já estariam juntos desde 2022 e que ela já teria conhecido a família dele em Minas Gerais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)

Amigas?

Recentemente, Fernanda Paes Leme descobriu ao vivo um detalhe sobre sua amizade com Gkay e ficou decepcionada. Durante entrevista com o DJ Pedro Sampaio, que também é amigo da influenciadora, ele comentou que estava nos “Melhores Amigos” do Instagram de Gkay.

“Ih, gente, talvez eu não esteja nos melhores amigos dela”, disse a apresentadora descobrindo a situação ao vivo. No podcast “Quem Pode, Pod” que apresenta ao lado de Giovanna Ewbank, ela ainda comentou: "Você [Giovanna Ewbank], tudo bem, mas eu era amiga dela, configurava amizade. Que é isso, tô chocada”.