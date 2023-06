Amigas, Fernanda Paes Leme descobre 'traição' de GKay e desabafa: “Fiquei ofendida”

Apresentadora Fernanda Paes Leme fica chocada e desabafa após descobrir ‘rejeição’ de Gkay ao vivo

Parece que a amizade entre Fernanda Paes Leme e Gkay esfriou! Isso porque a atriz e apresentadora descobriu que foi vetada das redes sociais da influenciadora digital. A revelação aconteceu de forma inusitada e causou um climão durante o podcast ‘Quem pode, pod’ na última terça-feira, 06.

Tudo aconteceu quando Fer e Giovanna Ewbank entrevistaram o DJ Pedro Sampaio, que também é super amigo de Gkay. Ele expôs a situação ao falar sobre a vida amorosa da influenciadora: "Sei lá [quem é o namorado]. Ela bota direto nos meus melhores amigos", o músico disse sobre as postagens direcionadas a um seleto grupo de amigos no Instagram.

Foi então que Fernanda percebeu que foi vetada do grupo, mesmo sendo próxima de Gkay: “Ih, gente, talvez eu não esteja nos melhores amigos dela", a apresentadora disparou e começou a desabafar sobre a situação: "Você [Giovanna Ewbank], tudo bem, mas eu era amiga dela, configurava amizade. Que é isso, tô chocada”, disse a ruiva.

“Gente, acabou [a amizade] talvez não era pra ser. A Gkay [me] não colocou [nos melhores amigos]... Deve ter um motivo mesmo... Eu fiquei muito irritada com a Gkay, fiquei ofendida", Fernanda continuou a demonstrar sua indignação e Giovanna confirmou a traição: "Realmente, tinham uma amizade de muita troca”, ela completou sobre a proximidade das duas.

A influenciadora conhecida por sua festa anual, a ‘Farofa da Gkay’, está com um novo amor! Pedro entregou que ela costuma compartilhar algumas fotos com seu namorado no grupo seleto, mas ela também já fez algumas aparições públicas como o suposto amado, o empresário Marco Túlio Rodrigues.

Famosos causam no aniversário de Fernanda Paes Leme:

