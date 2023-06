Thaila Ayala causa em fotos no aniversário de Fe Paes Leme, com direito a mão boba

Apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme celebra 40 anos de vida e Thaila Ayala se diverte em festão

Nesta terça-feira, 6, a atriz Thaila Ayala compartilhou em suas redes sociais alguns cliques da festa de aniversário da apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme, com direito a mão boba no bumbum da aniversariante. A famosa fez um álbum completo de fotos do evento que celebrava os 40 anos de vida da apresentadora do Quem Pode, Pod, ao lado de Giovanna Ewbank.

“Ainda estamos presos nessa festa! Ps: provas concretas da perda do meu joelho, encontre ele pelas imagens”, brincou a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com a hashtag #fepa40.

Nas fotos, Thaila aparece dando uma boa apalpada no bumbum de Fe Paes Leme, além de dançar e se divertir ao lado de famosos como Sophie Charlotte, Julia Faria, entre outros. Além disso, compartilhou diversos vídeos se aventurando nos passinhos e na cantoria, mostrando que aproveitou ao máximo o aniversário da amiga.

Os comentários foram inundados de elogios. "Perdeu o joelho mas sobrou alegria”, brincou a aniversariante. “Uma mãe com vale night não quer guerra com ninguém… só aproveitar cada momentinho [risos]”, disse uma outra internauta. “Caramba, eu não consigo nem andar com dois meses de cesária. Que vontade de estar assim também”, brincou outra. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores, palminhas, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Thaila Ayala.

Thaila Ayala é uma atriz de 37 anos de idade, nascida na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Começando sua carreira como modelo, já atuou em novelas como Caminho das Índias, Ti Ti Ti e Cheias de Charme. Hoje, ela é casada com o ator Renato Góes, e os dois são pais de Francisco e Tereza.

Renato Góes revela que guarda objeto inusitado usado por Thaila Ayala

O ator Renato Góes, marido de Thaila Ayala, participou do Que História É Essa, Porchat?, do GNT, e surpreendeu ao fazer uma revelação inusitada! Ela pediu o DIU usado pela mulher, com quem tem Francisco, de um aninho, e a pequena Tereza, que nasceu no dia 16 de abril, de presente antes de engravidar para lembrar do momento especial.

"Guardei o DIU de Thaila até hoje, o DIU que ela tirou pra gente poder engravidar. Eu queria muito, e ela me deu numa caixinha um dia", contou o artista no programa exibido na terça-feira, 16. Durante a participação, Góes ainda comentou sobre o vitiligo ao recordar que ainda em seu tempo de escola foi assaltado três vezes seguidas pela mesma pessoa: "Tenho vitiligo, sempre reparei muito em manchinhas. Percebi que o cara tinha uma manchinha marrom [no rosto]".