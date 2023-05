Giulia Costa ostenta corpão escultural em vestido apertadinho: ‘Mulherão’

Filha da atriz Flávia Alessandra, cineasta Giulia Costa deixa corpão absurdo marcando em vestido apertado

Nesta quinta-feira, 11, a cineasta Giulia Costa (23) decidiu deixar seus seguidores completamente loucos e apaixonados! Em suas redes sociais, a musa compartilhou uma sequência de fotos nas quais aparece deslumbrante, usando um vestido para lá de escandaloso e apertado, deixando suas curvas sensacionais ainda mais acentuadas.

Usando um vestido bem apertado em um tom de preto fosco, com algumas manchas de cor rosa e verde por toda a peça, a filha da atriz Flávia Alessandra exibiu um corpão escultural, com a cintura marcando e um quadril de dar inveja a qualquer um. Para completar o look, Giulia apostou em uma bolsinha de lantejoulas pretas, um colar bem discreto mas com várias pedras coloridas, alguns anéis pequenos e deixou seu cabelão moreno lindo solto ao natural.

“Último final de semana #TBT”, escreveu a cineasta, na legenda da publicação que foi feita em seu perfil oficial no Instagram, acrescentando um emoji de beijinho. Giulia apostou em fazer o famoso Throw Back Thursday, quando toda quinta-feira os internautas resgatam memórias de dias que mais gostam. As fotos da beleza escultural da jovem arrancaram uma enxurrada de elogios dos usuários.

“Que lindo esse vestido”, “Lindíssima”, “Linda como sempre!”, “Lindeza”, “Como está um mulherão”, “Divinamente linda”, “Nossa que vestido perfeito”, “Uma verdadeira musa fashion de milhões”, “Que prazer viver no mesmo mundo que Giulia Costa” e “Show de perfeição” são apenas alguns dos inúmeros comentários que podem ser vistos na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Giulia Costa.

Veja a publicação da cineasta Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, exibindo seu corpão escultural em um vestido apertado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa se declara e mostra tatuagem em homenagem ao pai

Recentemente, Giulia Costa usou as redes sociais para relembrar com muita saudade seu pai, Marcos Paulo, que faleceu em 2012. O diretor de televisão, que morreu aos 61 anos em novembro de 2012 vítima de uma embolia pulmonar, estaria completando 72 anos se estivesse vivo.

Nos stories de seu Instagram, a recém-formada em cinema, que seguiu os passos do pai, fez questão de prestar uma linda homenagem. Ela compartilhou uma foto em que aparece ainda criança, agarradinha com Marcos Paulo. "Hoje ele faria 72 anos. Será que ele aceitaria que ficou velhinho? A caçula dele agora tem 23, é formada e trabalha", começou escrevendo Giulia. "Pai, nem consigo explicar a falta que você faz. Tenho saudades de usar a apalavra 'pai', de você, da sua risada e seu cheiro. Queria estar te dando esse abraço apertado e te contando todas as novidades. Ich liebe dich", completou.