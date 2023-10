Giulia Costa esbanja beleza ao aproveitar o dia de folga em meio à natureza

Giulia Costa mostrou como estava aproveitando o seu tempo livro e ganhou elogios dos seguidores

A atriz e cineasta Giulia Costaganhou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao postar uma sequência de cliques aproveitado o seu tempo livre em meio à natureza.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a filha da atriz Flávia Alessandra mostrou que estava aproveitando o momento de descanso para ler um livro na praia. Nas imagens, a artista aparece usando um biquíni fio-dental branco com detalhes preto. Além disso, ela também dividiu alguns registros do local que estava visitando.

Já na legenda, Giulia deixou um trecho do livro 'Tudo é Rio', de Carla Madeira. "Descanse. Abra a janela todas as manhãs, tome um pouco de sol. Traga flores para dentro de casa. - Tudo é Rio", escreveu ela, recebendo vários elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Minha musa. Te amo! Descansa e aproveita muito", falou uma fã.

Vale lembrar que a filha de Flávia Alessandra chegou a ficar um tempo longe das redes sociais após sofrer diversas críticas sobre seu corpo. Depois que expôs a situação, ela recebeu mensagens de apoio e decidiu se manifestar. "Eu estou feliz com a repercussão. Eu realmente postei acreditando no poder da palavra. [...] Eu postei pensando no poder da palavra, assim como ela vem para o mal, ela pode e deve vir para o bem. Eu recebi mensagens muito incríveis, sobre como eu influencio as pessoas. Eu descobri que realmente estou fazendo a diferença, e me deixou feliz e motivada", disse ela em um trecho.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa revela detalhe da decoração de seu quarto

A atriz Giulia Costa está morando sozinha no Rio de Janeiro há alguns meses após comprar o seu apartamento e se mudar da casa da mãe, a atriz Flávia Alessandra. Aos poucos, ela revela para os fãs um pouco sobre a decoração do seu novo lar.

Agora, ela mostrou um pouco de como é o seu quarto. O ambiente tem o clima mais clean e conta com uma parede de recordações. Ela fez uma montagem com vários quadros e itens simbólicos, como quadros com fotos do elenco de Friends e desenho da animação Lilo e Stitch, um olho grego e um apanhador de sonhos. Veja a publicação!