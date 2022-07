Gisele Bündchen celebra aniversário de 42 anos com vídeo: "Nada é por acaso"

Top model brasileira, Gisele Bündchen está completando 42 anos nesta quarta-feira, 20, e celebrou a data especial com um vídeo na natureza

A musa das musas, a modelo Gisele Bündchen está completando 42 anos nesta quarta-feira, 20, e usou as redes sociais para compartilhar um vídeo na natureza, celebrando a vida. Através de seu perfil no Instagram, Gisele compartilhou um vídeo andando de cavalo, tomando banho de cachoeira e curtindo momentos ao lado da famíliar na natureza.

Ativista das questões ambientais, a modelo aproveitou o dia especial para compartilhar uma mensagem sobre a preservação do meio ambiente e o seu próposito no mundo. Segundo Gisele, fazer sua parte para deixar o mundo um lugar melhor, é o que a motiva.

"Nada é por acaso, quando as coisas te inspiram e mexem com você, preste atenção! Elas podem estar conectadas ao seu propósito. Fazer a minha parte para deixar o mundo um lugar melhor é o que me move, por isso, estou muito feliz em compartilhar mais esta nova iniciativa que irá apoiar 7 projetos nos diferentes biomas Brasileiros. Afinal, tudo está conectado e esses ecossistemas precisam estar em equilíbrio para que todos possamos prosperar", iniciou Gisele.

"Obrigada @brazilfound pelo apoio! Seguiremos trabalhando através do meu fundo Luz Alliance para continuar apoiando projetos que tragam mais consciência sobre a importância de preservar e regenerar nosso planeta, sempre tendo como foco criar um mundo melhor para nós e para as futuras gerações", ressaltou a modelo.

Veja o post de Gisele Bündchen sobre a preservação do meio ambiente:

