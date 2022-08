Gabi Martins se transforma em Shakira para festa temática: ''Te amo''

Dona de um corpão escultural, Gabi Martins se transforma em Shakira para festa temática e cinturinha fina rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 08h24

A cantora Gabi Martins (25) roubou a cena na web na última quinta-feira, 25, ao compartilhar detalhes da sua fantasia para a festa de aniversário da ex-BBB Viih Tube (22) com tema anos 2000. Dona de um corpo escultural, a mineira recriou uma das roupas icônicas da cantora Shakira (45).

Nos registros, compartilhados no Instagram da também ex-BBB, ela aparece usando um top com recortes na cintura, acessórios na cintura e uma calça rosa. Além disso, ela completou a produção com uma maquiagem glow e as madeixas soltas com ondulações na ponta.

"Show ontem foi na festa da minha princesa, Viih Tube, te amo!", escreveu ela na legenda ao também detalhar alguns momentos da noite, incluindo a participação do cantor Gustavo Mioto em seu show.

Nos comentários, é claro, os fãs adoraram a referência a cantora e compositora colombiana: "Você arrasou demais", disse uma seguidora. "Adorei a fantasia", continuou. "Você é perfeita demais", destacou um terceiro ao adicionar um emoji dançando.

