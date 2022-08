Gabi Martins define: 'Vivendo intensamente e sem me apegar'

Cheia de determinação, a sertaneja Gabi Martins valoriza êxitos na carreira e abre o jogo sobre sua fase solteira na vida

Por Mariana Silva Publicado em 26/08/2022, às 08h30

Garra, determinação e uma boa dose de amor-próprio são as características que conduzem a nova fase de Gabi Martins (25). Em busca de patamares cada vez mais altos em sua carreira, a sertaneja aproveitou os dias de relax no Hotel Ort, em Campos do Jordão, durante a temporada de CARAS Inverno, e entregou detalhes doss próximos passos. “Estou vivendo a melhor fase da minha carreira. No semestre passado, lancei Recaidinha, que foi um sucesso com Marcynho. Agora, com a MC Danny, estou preparando o single Vou Te Dar Trabalho, que tem tudo a ver com o meu atual momento. Me sinto livre, corajosa, empoderada e forte”, disse ela, que acaba de estrear no palco da tradicional Fes­ta do Peão de Barretos. “Realização de um sonho”, define.

Guiada pelo autoconhecimento, Gabi traz novos moldes à sua postura, mas entrega que nem sempre foi assim. Recentemente, ela abriu o jogo sobre saúde mental. “Já tive depressão e ansiedade, na época em que minha carreira estava estagnada. Graças a Deus, fiz terapia, me cuidei, fui à psiquiatra e tomei os medicamentos. Foi muito importante me abrir sobre isso. Depressão não é frescura e precisa ser tratada”, conta. De forma positiva, a cantora tem usado sua experiência para influenciar positivamente os fãs e seguidores. “Sou muito aberta com meu público e sempre falo sobre como enfrentar nossos problemas. Tento mostrar às mulheres que nós somos capazes de tudo. Como cantora, também gosto de expressar, por meio das minhas letras, o que as pessoas sentem no dia a dia”, pontua.

Solteira desde o fim do relacionamento com o cantor e compositor Tierry (33), a artista ainda tem aproveitado o período para conhecer novas pessoas e curtir o status ao máximo, mas não descarta a possibilidade de se entregar ao amor outra vez. “Me sinto pronta para viver o que a vida me propuser. Estou solteira, vivendo intensamente e sem me apegar, mas se no caminho surgir alguém e eu me apaixonar, também estarei superdisposta a me entregar”, garante ela, que segue com o sonho de casar e formar família. “Sou romântica e intensa. Quero casar e ter três filhos! Espero a pessoa certa que vai chegar, não precisa ser em um cavalo branco, só quero que me respeite e me trate bem”, diz.

Fotos: Paulo Santos; Produção visual: Carlos Henrique Duarte; Beauty: Milmakes; Produção executiva: Marley Galvão e Sônia Esper