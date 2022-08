Viih Tube aposta em look de fada para sua festa de aniversário com tema 'Anos 2000'

Influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube mostra look usado em sua festa e surpreende internautas

Redação Publicado em 25/08/2022, às 08h44

Na última quarta-feira, 24, a influenciadora digital Viih Tube (22) comemorou a chegada dos 22 anos com um festão em São Paulo. A ex-BBB apostou em uma fantasia de fada para a festa de tema 'Anos 2000'.

As celebridades presentes no local seguiram a temática da festa, e Viih não foi diferente, ela recriou uma fantasia do desenho O Clube das Winx.

Em seu perfil no Instagram, Viih Tube mostrou o look usado para a noite. Ela compartilhou um vídeo ao som da música tema de O Clube das Winx e detalhou a produção especial para sua festa de 22 anos, a Barraca do Beijo da Viih.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Viih Tube aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: "Arrasou! Amei", escreveu um. "Que perfeitaaaa", disse outro. "Maravilhosa!", destacou o terceiro.

Veja o look usado por Viih Tube:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Celebrando os 22 anos, Viih Tube posa nua na banheira:

Viih Tube completou 22 anos na quinta-feira, 18. E impressionou os internautas ao publicar algumas fotos ousadas na web. Através de seu perfil no Instagram, Viih Tube compartilhou duas fotos em uma banheira, fazendo topless, e cercada de natureza nos registros.

A ex-BBB e influenciadora digital refletiu sobre seu aniversário na legenda do post: “Feliz aniversário para mim! Começando meu novo ciclo, meu novo ano, conectada com a natureza, como eu amo”, declarou na postagem.

