Gabi Martins posa com look preto ousado e surpreende internautas: "Perfeita"

Cantora e ex-BBB, Gabi Martins deixa barriguinha definida à mostra em look ousado e impressiona a web

Redação Publicado em 22/08/2022, às 09h04

No último domingo, 21, a cantora e ex-BBB Gabi Martins (25) roubou a cena na web ao posar com um look ousado nas redes sociais, Gabi compartilhou uma série de fotos, seguindo um estilo 'cowgirl' e impressionando os internautas.

Através de seu perfil no Instagram, Gabi Martins compartilhou uma série de fotos para relembrar o público sobre sua apresentação na Festa do Peão, em Barretos: "Barretos, a mineirinha tá chegando dia 26", escreveu na legenda do post.

A cantora que se apresenta no festival sertanejo na próxima sexta-feira, 26, compartilhou uma sequência de fotos mostrando o look all black. A mineira deixou a barriguinha definida à mostra e seguiu o estilo vaqueira, para a sequência de fotos.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Gabi Martins aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: "Perfeita Gabi", comentou um. "Um monumento", disse outro internauta.

Veja as fotos de Gabi Martins:

De top e shorts, Gabi Martins exibe abdômen trincado e corpão cheio de curvas

Recentemente, Gabi Martins decidiu usar suas redes sociais para exibir toda a sua beleza e estilo em uma sequência de registros no Instagram. A ex-BBB publicou uma série de cliques nos quais ela aparece usando um top preto de couro, um shorts combinando com um cinto também de couro com detalhes em pedras e uma bota alta.

