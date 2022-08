Gabi Martins deixa o decote até o limite em vestido com recortes na cintura: ''Barretão''

No estilo country, ex-BBB e cantora Gabi Martins deixa o decote até o limite em vestido brilhante com recortes na cintura

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 13h02

A ex-BBB Gabi Martins (25) foi uma das artistas se apresentarem na Festa do Peão, no interior de São Paulo, no último final de semana, 28. Dona de um corpo escultural, a beldade brasileira elegeu uma combinação bem country para o seu primeiro show.

A cantora, que adora investir em peças sensuais, estava com um vestidinho branco todo aberto nos lados e com recortes na cintura. De chapéu e brilho até os pés, ela deixou seios em destaque no decote até o limite. Ainda nos registros, suas pernas torneadas também ficaram em evidência.

Para completar o vestimento, ela apostou em alguns acessórios prateados e até uma bota branca: "Barretão que sonho! Look perfeito pra fazer o melhor show da minha vida", escreveu ela na legenda do registro.

Os fãs, é claro, não demoraram para fazer comentários: "Arrebentou Gabi, você merece o mundo", disse uma. "Você é perfeita! Apaixonada nesse look", elogiou outro. "Mulher você é um absurdo de linda", falou mais uma.

