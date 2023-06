Gabi Martins dá show de beleza ao surgir dançando de biquíni: “Deusa”

A cantora e ex-BBB Gabi Martins encantou seus seguidores ao surgir dançando apenas com um biquíni fininho

Neste domingo, 25, Gabi Martins deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo dançando. A cantora esbanjou beleza ao mostrar suas habilidades na dança no vídeo muito elogiado pelos fãs.

A ex-BBB ostentou sua boa forma e corpo escultural ao surgir dançando a canção “Vai Novinha” usando apenas um biquíni fininho. A parte de cima da peça marrom era feita com renda, e na parte de baixo, a sertaneja usava uma saia de renda transparente que mostrava o biquíni fininho e as pernas torneadas.

“Vai novinha. Estou melhorando né?”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda do clipe em que mostrava seu rebolado para seus admiradores. Nos comentários, o participante do BBB 23, Cezar Black elogiou: “Lindona”. E a modelo Erika Schneider comentou: “Linda”. O colega de confinamento de Gabi do BBB 20, Victor Hugo também escreveu: “Maravilhosa”.

Os seguidores de Gabi adoraram o clipe e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Maravilhosa em tudo que faz”, elogiou uma fã. E outra seguidora comentou: “Linda demais essa novinha”. E outra admiradora ainda escreveu: “Poderosa e única”.

“Deusa da beleza”, comentou um fã. E uma página de fãs dedicada à Gabi ainda escreveu: “Poupa essa beleza, há meros mortais aqui”. Um admirador ainda declarou: “Maravilhosa”.

Ainda neste mês, a artista surpreendeu seus fãs ao mostrar o look escolhido para participar de uma festa junina organizada pelo influenciador Carlinhos Maia. A cantora roubou a cena ao surgir vestida de noiva com um look branco e curtinho. “Deu até vontade de casar, viu?”, escreveu a participante do BBB 20, que usou até um véu no look.

Ouro!

Recentemente, Gabi causou comoção nas redes sociais ao compartilhar um post com algumas de suas “versões”. Em uma das fotos, a estrela dispensou roupas e posou cobrindo apenas o necessário.

Com a roupa debaixo na cor da sua pele, a loira cobriu o necessário com ouro e ainda usava uma coroa e asas. "Mil versões de mim", escreveu a cantora na legenda da publicação ousada.