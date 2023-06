Gabi Martins deixa fãs perplexos com look para festa junina: “Deslumbre”

A cantora e ex-BBB Gabi Martins surpreendeu seus fãs ao revelar o look escolhido para comparecer a uma festa junina

Nesta sexta-feira, 16, Gabi Martins deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas do look que escolheu para participar de uma festa junina. A festa foi dada pelo influenciador Carlinhos Maia e contou com a presença de diversos famosos.

A cantora surgiu vestida de noiva no arraial. A peça toda brilhante na parte de cima era decotada e dava destaque ao corpo escultural da artista. Na parte debaixo do vestido curtinho, Gabi usava uma saia. A ex-BBB ainda usava um véu.

“Deu até vontade de casar, viu?”, escreveu a participante do BBB 20 que recentemente lançou uma canção chamada “Indereço”, intitulada assim por conta de um erro de gramática feito por uma modelo que estava ficando com o ex-namorado de Gabi, Lincoln Lau, enquanto ele estava namorando a famosa.

Gabi posou com alguns famosos no arraial que aconteceu na cidade de Penedo, no Alagoas. A estrela surgiu em uma selfie ao lado da cantora Simaria Mendes e com o influenciador e namorado de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães.

Os seguidores da cantora sertaneja adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários da publicação! “A noivinha mais linda do Brasil”, escreveu uma fã. E outra seguidora ainda comentou: “Sucesso”. Uma admiradora ainda elogiou: “Lindíssima Gabi”.

“Ela é rainha de tudo meus amores”, declarou uma fã nos comentários. E outra seguidora comentou: “Raridade de mulher”. E outra admiradora escreveu: “Tu é bela sempre, e de noiva um deslumbre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Poderosa!

Recentemente, Gabi surgiu em suas redes sociais esbanjando sensualidade em fotos tiradas na sua casa. A ex-BBB surgiu com um vestido preto curtinho de couro.

Com um batom vermelho vibrante, a cantora posou e fez carão para fotos que foram muito elogiadas por seus seguidores. "Dia dos Namorados de um jeito diferente, bem discreta”, escreveu a cantora, que está atualmente solteira, na legenda da postagem.