Gabi Martins esbanja sensualidade em vestido curtinho e fãs disparam: “Deusa”

A cantora e ex-BBB Gabi Martins posou para fotos com vestido curtinho e recebeu chuva de elogios de seus seguidores nas redes sociais

Nesta terça-feira, 13, Gabi Martins deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos em que esbanjava sensualidade. A cantora surgiu em sua casa esbanjando beleza com um look ousado.

A ex-BBB surgiu com um vestido preto curtinho que deixava seu corpo escultural à mostra e dava destaque para suas coxas. Com meia calça, a participante do BBB 20 ainda usava longas botas da mesma cor e material do vestido. O look combinou com o vibrante batom vermelho que a artista usava.

“Dia dos Namorados de um jeito diferente, bem discreta”, escreveu a cantora que está atualmente solteira, mas “não desistiu do amor” segundo o que contou para seus seguidores nas redes sociais recentemente.

Os seguidores de Gabi adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Maravilhosa, a mulher mais linda do Brasil”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Essa Gabi sabe ser linda”. E outra admiradora comentou: “Não existe mais linda”.

“Lindíssima como sempre, arrasando com os corações dos boys”, comentou uma fã. Outra admiradora escreveu: “Uma verdadeira deusa”. Um seguidor ainda disse: “Não acredito, como que alguém pode trair uma gata dessa”.

A mais nova canção de Gabi é intitulada “Indereço”, por conta de um erro de gramática cometido pela modelo que estava ficando com o ex-namorado de Gabi, Lincoln Lau, enquanto ele ainda estava namorando a ex-BBB.

Amigas!

Recentemente, Gabi parou a internet ao compartilhar alguns cliques em um show de Zezé Di Camargo acompanhada de uma amiga especial e muito conhecida nas redes sociais. A cantora compareceu ao show ao lado da ex-BBB Key Alves.

“Ninguém segura essas cowgirls. Show ontem do Zezé Di Camargo”, escreveu Gabi na legenda da postagem contendo três fotos. Com muito bom-humor, Key escreveu nos comentários do post: “Eu, você, dois chapéus e duas botas. Te amo, minha loira”.