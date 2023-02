Flávia Viana impressiona ao exibir corpão sarado em cliques de biquíni: "Tá gata"

De biquíni fio-dental, Flávia Viana ganhou elogios dos seguidores ao exibir o corpaço na web

Flávia Viana(39) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 14, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza.

Em sue perfil no Instagram, a ex-BBB e apresentadora impressionou os seguidores ao exibir seu corpo sarado ao usar um biquíni rosa, em formato de flor. Além disso, ela complementou o look com uma minissaia branca e óculos escuros.

"Que a gente saiba florir onde a vida nos plantar! FLOR e SER, FLORESCER", refletiu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza e a boa forma de Flávia. "Muito gata", disse uma seguidora. "Lindíssima", escreveu outra. "Ela é tão maravilhosa", falou uma admiradora. "Que corpaço. Tá perfeita demais", comentou uma fã.

Confira as fotos de Flávia Viana de biquíni:

Aniversário do filho

Gabriel, filho de Flávia Viana e Marcelo Zangrandi (36), completou dois anos de vida e ganhou uma festa luxuosa para comemorar a data especial. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou fotos e vídeos da comemoração, que teve os dinossauros como tema, e deixou os fãs impressionados com os detalhes da festa, que contou com os animais pré-históricos, ovos e muitos balões. "Que Deus continue cuidando dos nossos caminhos em cada detalhe! Parabéns meu filho! Sua festa estava perfeita! Aqui só um gostinho para vocês viverem esse momento especial com a gente!", disse a mamãe coruja ao mostrar um vídeo da comemoração.

