Filho de Leonardo, João Guilherme arranca suspiros com novo visual: 'Parece mais homem'

João Guilherme, filho de Leonardo, agita as redes sociais ao aparecer com barba em novas fotos

O ator João Guilherme, que é filho de Leonardo, agitou as redes sociais nos últimos dias ao mostrar o seu novo visual. O rapaz impressionou os fãs ao aparecer com barba e caprichar no 'carão' na hora das fotos.

O visual do artista chamou a atenção e os internautas aprovaram a transformação. “Perdeu a carinha de menino. Parece mais homem”, disse um seguidor. “Eu estou achando ele estranhamente lindo”, declarou mais um. “Ficou perfeito”, escreveu outro.

Recentemente, João Guilherme mostrou sua nova tatuagem. Sem camisa, ele mostrou que fez o desenho de um ser com duas cabeças no mesmo corpo na região de suas costas. Veja a foto aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Aparência da mãe de João Guilherme agita a internet

Há poucas semanas, o ator João Guilherme participou do quadro Tem Ou Não Tem, do programa Caldeirão com Mion, da Globo, e virou assunto nas redes sociais por causa de sua mãe, Naira Ávila. Ele levou a mãe e alguns amigos para o ajudarem no quadro e a aparência da mãe dele chamou a atenção.

Os internautas ficaram chocados com o quanto ela parece ser jovem e poderia ser confundida com uma irmã dele. Inclusive, o apresentador Marcos Mion também falou sobre a semelhança de mãe e filho. “É a mãe dele sim! Que loucura”, disse o comunicador.

A mãe de João Guilherme tem 41 anos de idade. Ela é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.