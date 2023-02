Sem camisa, João Guilherme mostra nova tatuagem nas costas

João Guilherme compartilhou a nova tatuagem para seus seguidores no Instagram

João Guilherme (20) postou uma foto sem camisa para mostrar sua nova tatuagem. Ele fez o desenho de um ser com duas cabeças no mesmo corpo na região de suas costas, nesta terça-feira, 31.

"Rojo", ou "vermelho", em espanhol, escreveu o ator na imagem.

João Guilherme tem algumas tatuagens em seu corpo. Ele tem três lebres formando um triângulo no meio do peito; a silhueta de um menino segurando a perna de um homem, representando suas diferentes fases da vida, no braço; uma peça de quebra-cabeça azul no joelho; além de vários desenhos soltos pelo corpo.

João Guilherme no BBB

João Guilherme teria recebido um convite para fazer parte do elenco do BBB 23 e recusado. O ator usou seu Twitter para se pronunciar sobre o assunto na quinta-feira, dia 19.

"Olha, desculpa não ceder entretenimento no BBB esse ano, Amo uma resenha, o dia que eu for vai ser foda", avisou. "Juro que não saio cancelado", garantiu o ator em declaração no Twitter.

Ele também faz questão de se posicionar e comentar sobre o reality em suas redes sociais, principalmente sobre o paredão da semana, que o resultado vai ser divulgado nesta terça-feira, 31.

“Quando que é o próximo paredão msm? eu aqui sou #ForaGabriel , acho que ficou claro já”, disparou João Guilherme sem hesitar em dar a sua opinião sobre o jogo. Vale destacar que, anteriormente, o jovem se demonstrou mais do que revoltado com as atitudes de Gabriel contra sua amiga, com quem já ficou, Bruna Griphao.

O filho do cantor Leonardo, que é ex-namorado de Larissa Manoela e da ex-sister Jade Picon, já declarou sua torcida à Bruna, com quem ficou em uma festa no começo do ano passado. "Estou meio que amando/preocupado com a Bruna nesse BBB 23. Amém que vai dar certo", escreveu ele em seu twitter.