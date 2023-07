Filha de Xanddy e Carla Perez ostenta curvas ao posar com biquíni branco

Filha de Xanddy e Carla Perez, Camilly Victoria exibe corpão ao surgir de biquíni e recebe elogio da namorada

A cantora Camilly Victoria, filha da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy, deixou os seguidores babando com uma nova atualização em suas redes sociais nesta quinta-feira, 06. É que ela exibiu o corpão impecável ao posar só de biquíni e até recebeu um elogio da namorada nos comentários da publicação ousada.

Camilly, que está com 21 anos, publicou os cliques em que aparece de diferentes ângulos para exibir o biquíni branco. Na capa do álbum, a cantora fez questão de deixar apenas suas curvas à mostra, com o abdômen sequinho e a região do decote em evidência.

Na sequência, a artista, que mora nos Estados Unidos, escandalizou ao posar de costas com destaque para o bumbum empinado enquanto se refrescava em uma lagoa. Para finalizar, Camilly publicou um vídeo no estilo boomerang em que aparece fazendo carão e mostrando a língua, ainda de biquíni. A namorada da cantora, Daze, deixou um elogio em inglês: "Minha rainha".

Os pais da cantora também fizeram questão de elogiar Camilly nos comentários: “Love u, coisa linda do pai”, disparou Xanddy. “A mais linda! Te amo”, a mãe coruja, Carla Perez, se derreteu. Além da família, a morena também recebeu elogios dos fãs: “Menina linda”, escreveu um. “Lindona”, disse outro admirador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millz (@camillyvictoria)

Vale lembrar que recentemente, Camilly Victoria se envolveu em uma polêmica após surgirem boatos sobre sua orientação sexual: “Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão, e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem”, ela declarou na ocasião.

Filha de Xanddy e Carla Perez aproveita momentos no Brasil:

Recentemente, a cantora Camilly Victoria, filha da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy, usou suas redes sociais para mostrar alguns detalhes de sua breve passagem pelo Brasil. A artista, que mora nos Estados Unidos, aproveitou a companhia de amigos e familiares em uma fazenda na terra natal após desmentir os boatos de que seus país não aceitariam sua orientação sexual.