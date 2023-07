Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas posa só de maiô em viagem pela Itália

Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas recebe elogios ao exibir seu corpaço em nova foto

A jovem Suzanna Freitas, que é filha deKelly Key e Latino, aproveitou o dia ensolarado em Capri, na Itália, para renovar o bronzeado. Neste domingo, 2, ela mostrou uma foto do seu passeio ao ar livre em uma praia da região e ostentou sua beleza impecável.

Na foto, ela surgiu durante um banho de mar enquanto usava apenas um maiô preto. Ela ainda deixou à mostra o seu braço repleto de tatuagens e foi muito elogiada pelos fãs. “Gatíssima”, afirmou um seguidor. “Maravilhosa sempre”, declarou outro. “Muito linda”, escreveu mais um.

Antes disso, ela mostrou outros momentos de sua viagem pela Itália, incluindo visita a pontos turísticos.

Suzanna Freitas se declara para o namorado

Suzanna Freitas fez uma homenagem especial para o seu aniversário, Luis Henrique, em maio deste ano. Ele fez aniversário e a amada abriu um álbum de fotos deles.

"Hoje o dia é todo do meu amor. Mais um dia 18 de maio ao lado do meu taurino favorito. Te digo todos os dias que você é o meu maior orgulho, o quanto te admiro e o quanto eu te amo. E hoje certamente nao poderia ser diferente. Obrigada por ser o meu mozi, por ser tão você e com tanto amor despertar essa melhor versão de mim que estava tão adormecida. Te escolho nessas, te escolhi nas minhas passadas e vou escolher dnv em todas as proximas vidas. Não é atoa que o universo desde sempre te deixou do ladinho de mim. Literalmente. Sou grata a Deus pela sua vida, e por todos esses planos tão lindos que Ele preparou para nós dois. Feliz vida. Muita saúde, amor, paz, felicidades, realizacoes e tudo tudo tudo de melhor! Prometo que vou estar do seu ladinho para tudo, inclusive para assistir de camarote voce realizar tudo aquilo que você sempre quis. Te amo!", disse ela.